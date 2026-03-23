В Ростове у фонтана «Атланты» образовалась трещина в тротуарной плитке

В Ростове-на-Дону у известного фонтана «Атланты» образовалась трещина в тротуарной плитке. О чем сообщают местные жители 23 марта.Фонтан «Атланты» и окружающую площадь закрыли на масштабную реконструкцию в 2024 году. Специалисты полностью отремонтировали объект и благоустроили территорию: заменили плитку, установили новые скамейки и урны, сделали травяной газон. На эти работы было потрачено более 400 миллионов рублей. 1 мая 2025 года состоялось торжественное открытие обновленной площади. На церемонии присутствовал глава города Александр Скрябин.Но меньше чем через год плитка начала трескаться, и в некоторых местах появились углубления. Местный житель предполагает, что в местах провалов могли быть проложены трубы. Он также отмечает, что трещины выглядят так, будто по площади проехал КамАЗ.-Странно, что плитка начала лопаться еще до годовщины открытия обновленной территории, — говорит он.Не исключено, что до майских праздников площадь могут закрыть на ремонт.