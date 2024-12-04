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Из-за ремонта водопровода в Ростове введут одностороннее движение

Из-за ремонта водопровода в Ростове введут одностороннее движение
В Ростове из-за ремонта на водопроводе введут одностороннее движение на нескольких улицах. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Одностороннее движение будет действовать в переулке Ахтарском, от дома № 1Г до Текучева в южном направлении. Ограничения продлят по 15 декабря 2024 года.

Со следующего дня, с 16 декабря, и по 28 февраля 2025 года одностороннее движение введут в переулке Автобусном. Речь идет об участке от улицы Красноводской до улицы Агрегатной в южном направлении.

Временные неудобства связаны с ремонтом водопровода. На ближайшие два месяца водителям следует учитывать изменения.
Фото: департамент автодорог и организации дорожного движения.
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