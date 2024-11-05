Из-за работ на водопроводе в Ростове ограничат движение по переулку Ахтарскому

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В Ростове из-за ремонта водопровода ограничат движение по переулку Ахтарскому. Информацию об этом разместили на сайте департамента автодорог организации дорожного движения администрации города.Машины не смогут проехать на участке от Ахтарского переулка, 1г до улицы Текучева в южном направлении. Ограничения будут действовать с 9 ноября по 7 декабря из-за ремонта на водопроводе.В департаменте сообщили, что с 8 ноября по 20 декабря ограничения движения автомобилей будет действовать и в Автобусном переулке. Между улицами Нансена в северном направлении и Красноводской машины проехать не смогут. Одностороннее движение введут от улицы Красноводской до улицы Агрегатной в южном направлении.