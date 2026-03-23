Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Военнослужащий из Ростовской области получил звание Героя России
Младший сержант 150-й гвардейской мотострелковой дивизии из Ростовской области получил Героя России. В зоне СВО 32-летний Денис Свиридов больше месяца в одиночку держал оборону опорного пункта. Решение было принято президентом РФ от 14 февраля 2026 года. Также Денису Свиридову вручили медаль «Золотая Звезда».

Денис Свиридов – уроженец Боковского района Ростовской области. Он участвовал в освобождении Мариуполя, Попасной, Марьинки, Георгиевки и Курахово. Осенью прошлого года в районе Владимировки (ДНР) младший сержант попал в окружение. Денис в одиночку удерживал огневую точку полтора месяца.

За время своей службы он отразил 27 атак. Кроме того, в составе подразделения штурмовал 24 опорных пункта противника.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика