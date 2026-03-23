Военнослужащий из Ростовской области получил звание Героя России

Фото: правительство Ростовской области.

Младший сержант 150-й гвардейской мотострелковой дивизии из Ростовской области получил Героя России. В зоне СВО 32-летний Денис Свиридов больше месяца в одиночку держал оборону опорного пункта. Решение было принято президентом РФ от 14 февраля 2026 года. Также Денису Свиридову вручили медаль «Золотая Звезда».Денис Свиридов – уроженец Боковского района Ростовской области. Он участвовал в освобождении Мариуполя, Попасной, Марьинки, Георгиевки и Курахово. Осенью прошлого года в районе Владимировки (ДНР) младший сержант попал в окружение. Денис в одиночку удерживал огневую точку полтора месяца.За время своей службы он отразил 27 атак. Кроме того, в составе подразделения штурмовал 24 опорных пункта противника.