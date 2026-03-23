В донском правительстве произошли кадровые перестановки

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новые назначения в правительстве региона. Новости об изменениях были озвучены на оперативном совещании 23 марта.Владимир Ревенко стал первым замгубернатора. Его область ответственности включает регулирование тарифов, а также курирование ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, жилищного и строительного надзора. В начале 2025 года он покинул Заксобрание на фоне перехода на должность замгубернатора. С марта 2026 года занимает пост первого заместителя.Анна Касьяненко назначена заместителем губернатора и будет заниматься вопросами поддержки фермеров на региональном и федеральном уровнях. В сентябре 2025 года её назначили министром сельского хозяйства. Кроме того, Анна Касьяненко является депутатом Законодательного Собрания Ростовской области и председателем комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.Дмитрий Шарков назначен заместителем губернатора Ростовской области. Он займётся региональной и муниципальной политикой, социально-политическими коммуникациями, цифровым развитием, информационными технологиями, физической культурой и спортом, а также молодёжной политикой. Одной из его ключевых задач станет обеспечение избирательных прав жителей региона на предстоящих выборах в Государственную дума РФ 2026 года.До этого Шарков возглавлял аппарат Законодательного Собрания Ростовской области с 2019 года, а в 2022–2024 годах руководил министерством региональной политики и массовых коммуникаций. Затем он перешёл на работу в Администрацию Президента РФ.Также расширились полномочия Алексея Господарева: теперь он отвечает за развитие информационной инфраструктуры и Минцифры. Ранее Господарёв работал в МИД РФ, в Министерстве сельского хозяйства, Министерстве промышленности и торговли, Министерстве энергетики. С 17 февраля 2025 года занимает должность первого заместителя губернатора Ростовской области.