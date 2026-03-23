Через Ростовскую область будет ходить регулярный автобусный рейс из ДНР в Краснодар

С 25 марта открывается новое регулярное автобусное сообщение по маршруту Скадовск – Краснодар, проходящее через Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе «Автовокзалы Донбасса».Ежедневный рейс будет начинаться из Мариуполя в 17:10.Кроме того, до конца мая текущего года планируется запуск нескольких новых межрегиональных маршрутов, которые установят прямое сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью.Так, автобусное сообщение между Ростовом-на-Дону и Мариуполем, а также между Ровеньками и Ростовом, должно заработать до 29 марта.В дальнейшем, до 6 мая, ожидается запуск рейса, который свяжет Ростов-на-Дону со Стахановым и Мариуполем. А к 20 мая планируется открытие маршрута между Ростовом и Дебальцево.Эти новые маршруты призваны улучшить транспортную доступность и укрепить связи между ДНР и регионами России.