Меру пресечения на три месяца продлили экс-главе администрации Ростова Алексею Логвиненко

Объединенная пресс-служба судов Ростовской области сообщила о продлении меры пресечения для экс-мэра Ростова-на-Дону. Алексей Логвиненко останется под стражей до 23 июня.

Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Напомним, его задержание произошло в конце ноября прошлого года. По версии следствия, в 2020 году Логвиненко, действуя в нарушение законодательства, инициировал привлечение кредитных средств коммерческого банка. Правоохранительные органы считают, что это решение нанесло бюджету города значительный ущерб, оцениваемый более чем в 47 миллионов рублей.

После задержания в отношении Алексея Логвиненко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Однако это не единственное обвинение, выдвинутое против экс-градоначальника. Помимо превышения полномочий, против него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, через своих подчиненных Логвиненко получил взятку, превышающую 10 миллионов рублей. Деньги, как полагают следователи, предназначались за содействие в заключении контракта на обеспечение безопасности муниципальных объектов.

Продление срока содержания под стражей подчеркивает серьезность предъявленных обвинений и продолжающийся характер расследования по данному делу.
Фото: Donday
Еще по теме:

