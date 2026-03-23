Воздух на вредные испарения проверят после пожара на складе ГСМ под Ростовом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Крупное возгорание произошло 23 марта в поселке Крым на складе горюче-смазочных материалов. Огнем охватило три тысячи квадратных метров. С огнем боролись около ста человек на десятках единицах техники. Черный дым распространился на несколько километров, едкий запах дыма почувствовали жители соседних населенных пунктов.Специалисты взяли пробы воздуха на наличие концентрации вредных веществ. Результаты будут известны позже.