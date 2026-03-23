Начальник управления ветеринарного контроля управления Россельхознадзора скончался в ДТП в Ростове

Скончался начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора. Павел Яблоновский трагически погиб 22 марта в Ростове.

По данным источника Donday.ru, Павел Яблоновский разбился в аварии. В июле этого года ему должно было исполниться 45 лет.
Павел Яблоновский окончил «Донской государственный аграрный университет» по специальности «Ветеринария» в 2005 году. Первым местом работы для него стало Управление Россельхознадзора по Ростовской области. Там он проработал в течение 11 лет, а ветеринарии посвятил более 20 лет.

За многолетний труд в агропромышленном комплексе был награжден Благодарностью Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Почетными грамотами Управления.
Фото: DonDay
