На трех улицах Ростова введут ограничения движения с 9 января

Фото: ростов.ру

В Ростове введут ограничения движения на трех улицах с 9 января. Об этом сообщили на сайте департамента автодорог и организации дорожного движения.В период с 11 января по 11 февраля 2025 года будет временно перекрыто движение транспорта на перекрёстке 33-й линии и улицы Городовикова. Это связано с проведением работ на газопроводе.С 9 января по 28 февраля 2025 года на южной стороне улицы Максима Горького, в районе дома № 204, будет ограничено пешеходное движение. Это связано с работами на газовых коммуникациях.Кроме того, с 9 января по 28 февраля 2025 года будет ограничено движение транспорта на площади Химиков. Причиной стали изменения в графике работ на подземных коммуникациях на проспекте Театральный и улице Текучева.