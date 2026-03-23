Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Садоводам из Ростовской области грозят тюремные сроки за шалфей на участке

Неожиданные проблемы могут возникнуть у дачников Ростовской области: за выращивание на своих участках определенных видов шалфея им грозят не только внушительные штрафы, но и реальное лишение свободы. По информации юриста Анны Павловой, в худшем случае, при культивировании в «особо крупном размере», наказание может достигнуть восьми лет лишения свободы.

Причина подобной суровости кроется в том, что некоторые растения, в том числе отдельные виды шалфея, содержат наркотические, психотропные вещества или их прекурсоры. Федеральное законодательство, а именно Постановление Правительства РФ от 2020 года, утверждает список запрещенных к выращиванию культур. В нем фигурируют не только известные своим психоактивным действием мак, голубой лотос и гармала, но и такие растения, как мимоза хостилис, гавайская роза, а также шалфей предсказателей и некоторые виды кактусов, содержащие мескалин.

Особое внимание стоит уделить шалфею предсказателей. Именно этот вид содержит психоактивное вещество сальвинорин А, способное вызывать галлюцинации. Его выращивание на территории Российской Федерации категорически запрещено.

- За подобные нарушения садоводам, помимо административных штрафов, может грозить и уголовная ответственность, – подчеркивает Анна Павлова. Юрист настоятельно рекомендует всем жителям региона, увлекающимся садоводством, внимательно изучить официальный список запрещенных растений. Это поможет избежать непредвиденных и, как выясняется, весьма серьезных последствий.
Фото: Нейросеть
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика