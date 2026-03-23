В Шахтах директором департамента культуры назначили тамаду Людмилу Руденко. Об этом сообщили в городской администрации.Людмила родилась и выросла в Шахтах, окончила Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция». За свою карьеру она накопила большой опыт в юридической практике и образовании.Многим шахтинцам Людмила известна как певица, автор песен и ведущая мероприятий. На праздниках она выступает под псевдонимом «Мила Руденская».Кроме того, Людмила активно занимается волонтёрской деятельностью, помогая жителям города.В 2022 году её песня «Девчонка русская», прозвучавшая в передаче Андрея Малахова «От всей души», стала хитом в соцсетях и набрало более миллиона прослушиваний, что сделало Людмилу Руденко известной на всю страну.