Ростовчане стали чаще экономить из-за подорожания товаров

В Ростове жители признались, что начали экономить из-за подорожания товаров. Около половины респондентов назвали высокие цены причиной экономии.По данным специалистов, почти треть горожан вынуждена экономить из‑за подорожания товаров. Всего 49% экономят из-за высоких цен, Затем снижение доходов (23%). Больше всего ростовчане тратят на питание и повседневные нужды (29%), оплату ЖКУ и аренды жилья — 25%, транспорт и связь — 18%, медицина — 13%, развлечения и путешествия (7%), образование (5%) и шопинг (3%).За последний год жители отмечают, что их доход не изменился (45% опрошенных). У 22% доходы выросли, а у 33% — сократились. При этом 39% респондентов утверждают, что доходы растут соразмерно тратам, однако 31% вынуждены экономить по сравнению с началом 2024 года. Ещё 31% признались, что денег им всегда не хватало — и ситуация не изменилась.Сложная ситуация с займами: за последние два года почти 70% ростовчан прибегали к такому способу заработка.