Огонь на складе с горючим в Ростове локализовали на трех тысяч квадратов

Фото: Соцсети

В Ростове огонь на складе с горючими материалами локализовали на площади в три тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.ЧП произошло 23 марта в селе Крым. На место прибыли специалисты. Огнем охватило три помещения общей площадью тысячу квадратов. За считанные минуты пламя распространилось на три тысячи квадратных метров, пожар удалось локализовать.Пострадавших нет. На месте продолжают работать специалисты.