Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Огонь на складе с горючим в Ростове локализовали на трех тысяч квадратов

В Ростове огонь на складе с горючими материалами локализовали на площади в три тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП произошло 23 марта в селе Крым. На место прибыли специалисты. Огнем охватило три помещения общей площадью тысячу квадратов. За считанные минуты пламя распространилось на три тысячи квадратных метров, пожар удалось локализовать.

Пострадавших нет. На месте продолжают работать специалисты.

Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика