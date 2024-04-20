В Ростове без горячей воды остались жители Ленинского и Кировского района из-за коммунальной аварии

Фото: Ростов ру

В Ростове без горячей воды остались жители Ленинского и Кировского района из-за аварии. Об этом сообщили в администрации города 20 апреля.Из-за повреждения теплотрассы на улице Самойловская, 1а без горячего водоснабжения остались жители Ленинского района. Аналогичное происшествие произошло на улице Суворова, 91а, из-за чего нет горячей воды в Кировском районе.Кроме того, около 16:00 во время работ по строительству канализационного коллектора на улице Локомотивной повредили теплотрасса. По этой причине пришлось перекрыть подачу горячей воды для того, чтобы устранить течь. Без коммуникации остались жители 22 многоквартирных домов на улице Курская, 1, 4, 10, 10д, 17; улице Футбольная, 25, 26;улице Тамбовская, 18; улице Воронежская, 2а; улице Павленко, 19, 21, 21б, 21/1, 38, 40; улице Курганная, 137, 141; улице Передовая, 1-5; улице 2-й переулок, 114, 114а; улице Верхоянская, 11; улице 20-я улица, 43.Восстановить коммуникацию обещают 20 апреля к 23:00.