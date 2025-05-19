Машины компании «Декор М» из Ростова пытаются продать с молотка за 3,5 млн

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В Ростове-на-Дону объявлен аукцион по продаже автомобилей, принадлежавших компании «Декор М», на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Информация о предстоящих торгах опубликована на специализированном ресурсе, посвященном банкротствам.Согласно представленной документации, на продажу выставлены четыре подержанных автомобиля иностранного производства. Совокупная стоимость всех лотов оценивается в 3,5 миллиона рублей.В рамках процедуры банкротства с молотка уходит «Киа Спортэйдж» 2012 года выпуска. Автомобиль находится в рабочем состоянии, однако не имеет необходимой документации и имеет ряд видимых дефектов. Отмечается отслоение лакокрасочного покрытия, вызванное естественным износом.Второй лот представляет собой «Киа Соренто» 2012 года выпуска. Как и первый автомобиль, он продается без документов и имеет повреждения лакокрасочного слоя, а также следы коррозии.На торги выставлен и автомобиль «Киа Соренто» 2012 года выпуска, получивший серьезные повреждения в результате ДТП. Согласно заключению экспертов восстановление данного транспортного средства не представляется возможным.Еще один лот – «Киа Спортэйдж» 2012 года выпуска, сильно пострадавший в дорожно-транспортном происшествии и не имеющий документов. Среди недостатков указаны деформированные боковые части кузова, изменения в конструкции, возникшие после аварии, и отслоение краски.Аукцион продлится с 19 мая по 24 июня, а подведение итогов состоится через два дня после завершения приема заявок.Следует отметить, что ООО «Декор М» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в апреле 2008 года. Основным видом деятельности компании являлась розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.Компания была признана банкротом в январе 2018 года. С этого момента имущество организации периодически выставляется на аукционы.