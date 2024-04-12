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Врачи Ростова спасли жизнь женщине с необычной формой беременности

Врачи Ростова спасли жизнь женщине с необычной формой беременности
Врачи Ростова спасли жизнь женщине с необычной формой беременности. Об этом 12 апреля сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Женщина была осмотрена врачом для подтверждения беременности. Во время ультразвукового исследования врач сообщил об определенной патологии. Яйцеклетки плода были прикреплены не к полости матки, а к ее шейке. При таком расположении у плода нет шансов на развитие. Более того, такая необычная форма беременности угрожала жизни 42-летней ростовчанки. Пациентка была госпитализирована.

В случае такого диагноза единственным вариантом развития событий было бы экстренное удаление матки. Однако ростовские врачи провели сложную операцию и извлекли плодную яйцеклетку. Это сохранило женщине жизнь и здоровую матку.

После непродолжительной реабилитации она сможет в дальнейшем родить ребенка.
Фото: Дондей
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