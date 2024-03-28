В Ростове возле торговых центров усилили охрану

Фото: Ростов ру

У входов в торговые центры Ростова дежурит вооруженная охрана. Информацию об этом местные жители сообщили в социальных сетях 28 марта.По словам местных жителей, охрана с оружием стояла возле ТРК «Горизонт» и ТЦ «Астор». Рядом с зданиями также дежурит полицейская машина. Охрану, в том числе, усилили у здания Следственного комитета, на улице Береговой, 13.Напомним, ужасная трагедия, забравшая жизни 143 человек, случилась вечером 22 марта. Накануне выступления группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити» раздались выстрелы, взрыв, а затем вспыхнул огонь. Около 170 человек получили травмы во время теракта. После случившегося происшествия в разных городах России в местах массового скопления людей решили усилить охрану.