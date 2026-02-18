Азовское море заполонили пеленгас и камбала из-за повышенной солености

Фото: ЮНЦ РАН.

Пеленгас и камбала заполонили Азовское море из-за повышенной солености. Об этом сообщили специалисты ЮНЦ РАН.Как сообщают специалисты, объемы отечественной добычи водных биоресурсов в южных морях в настоящее время находятся на очень низком историческом уровне. Основные промысловые показатели создают мелкосельдевые рыбы: килька, хамса, тюлька, шпроты.За последние три года в Азовском море промысловая ихтиофауна формируется из-за повышения солености. Чаще ловят такие виды, как пиленгас и камбала-калкан.Напомним, что на состояние Азовского моря оказывает влияние рекордная солёность, на некоторых участках достигающая 16 промилле. Это связано с уменьшением пресных стоков и маловодьем.