В аварийный дом на Ивановского в Ростове пытались проникнуть вандалы

Фото: Дондей

В аварийный дом на Ивановского в Ростове пытались проникнуть злоумышленники. Об этом сообщили в редакции Donday.По данным СМИ, на встрече с главой Октябрьского района жители рассказали о проблеме. Неизвестные разбили окно на первом этаже расселенного подъезда еще в начале февраля. Хозяйка комнаты закрыла разбитое окно шкафом. Отметим, что жильцы частично вывезли имущество из комнат, но там еще остались некоторые ценные вещи.Жители второго подъезда попросили местные власти установить решетки на первом этаже, чтобы избежать подобных инцидентов. Как отметил глава района, этот вопрос проработают в ближайшее время.Напомним, что 1 октября люди, проживающие в третьем подъезде, увидели трещину вдоль всей пятиэтажки. На место вызвали экстренные службы. Эксперты приняли решение, что проживать там небезопасно, и эвакуировали проживающих в подъезде. К счастью, никто не пострадал. Часть горожан согласилась на маневренный фонд, кто-то поехал жить к близким и друзьям.Во втором и первом подъездах жители остались проживать, их состояние признали удовлетворительным.