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Студентов ЮФУ перевели на дистанционное обучение из-за теракта в «Крокус сити Холле»

Студентов ЮФУ перевели на дистанционное обучение из-за теракта в «Крокус сити Холле»
Из-за теракта в московском концертном зале «Крокус сити Холл» в ЮФУ отменили очные занятия. Об этом руководство вуза сообщило в соцсетях 22 марта.

Напомним, около 21:00 в концертном зале началась стрельба. Несколько человек в камуфляже устроили настоящую кровавую бойню. Они стреляли в упор в людей. В результате как минимум 40 человек погибли. Еще 100 пострадали.

Из-за теракта в Ростовской области отменили массовые мероприятия, а также усилили охрану торговых центров и въездов в город.
Фото: DonDay
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