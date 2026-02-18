Новости
Охрану промобъектов и мест массового скопления людей усилят в Ростовской области

Охрану промобъектов и мест массового скопления людей усилят в Ростовской области
В Ростовской области усилят охрану промобъектов и мест массового скопления людей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По последним данным, число преступлений в 2025 год террористической направленности увеличилось на 16%. Также огранизованные иностранцами – на 17%. Чтобы сделать жизнь местных жителей безопаснее, было принято решение усилить защиту промобъектов, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

Следить будут и за попытками дестабилизировать общественно-политическую обстановку и разжиганием межнациональной вражды.
