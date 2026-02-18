Новости
Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М-4 выросло до пяти человек

В Ростовской области число пострадавших в аварии с автобусом увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла в районе хутора Новоивановки около 08:00. На участке столкнулся пассажирский автобус Москва-Стаханов и Бензовоз. В момент столкновения в общественном транспорте находились 17 пассажиров.

По данным на 09:00 было известно о четырех пострадавших. Позднее количество увеличилось до пяти человек.
Фото: ДПЧС Ростовской области.
