В Ростовской области по факту ДТП с пассажирским автобусом и бензовозом возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса и бензовоза. По факту ДТП, в котором пострадали люди, возбуждено уголовное дело.Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области, инцидент случился 17 февраля при следовании автобуса по маршруту Москва - Стаханов. По предварительной информации, водитель пассажирского транспорта допустил столкновение с впереди идущим бензовозом «Скания», не выбрав безопасную дистанцию. В результате удара автобус получил серьезные механические повреждения.В момент аварии в салоне находились 17 человек. Изначально сообщалось о четырех пострадавших пассажирах, позже стало известно еще об одном получившем травмы.Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие будет устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая меры, предпринятые для обеспечения безопасности пассажиров.