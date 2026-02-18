В Ростове стихийная свалка у родника беспокоит жителей Железнодорожного района

Фото: Donday

Жителей Железнодорожного района Ростова-на-Дону беспокоит стихийная свалка, которая образовалась возле Святого источника в квартале Нижнегниловском.Ростовчане сообщают, что неподалеку образовалась жуткая свалка, которую не убирают уже долгие месяцы.Горы мусорных мешков стояли в заснеженном виде все холода, и с какой-то стороны это можно понять — заледеневшие пакеты легко рвутся, мог образоваться еще больший беспорядок.Однако температура поднялась, и снег потаял. Отходы тоже разморозились. Теперь они гниют. По мнению местных жителей, это также негативно влияет на качество воды в роднике рядом. Вода и результаты долгих месяцев на улице уйдут в землю и могут затронуть источник.Жители сообщают: они исправно платят за услугу уборки ТКО, однако решать проблему захватывающей половину улицы свалки пока никто не спешит.