Автовладельцев Ростовской области предупредили о непогоде из-за снегопада на М-4
Автовладельцев Ростовской области предупредили о непогоде из-за снегопада на М-4 «Дон». Информация поступила от пресс-службы Автодора.
Согласно прогнозам метеорологов, зимние осадки будут наблюдаться на трассе на протяжении суток 18 февраля. Вдобавок трасса будет заметена снегом в Воронежской области и Краснодарском крае.
Донских водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта, а также снижать скорость.