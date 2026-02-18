Новости
Автовладельцев Ростовской области предупредили о непогоде из-за снегопада на М-4

Автовладельцев Ростовской области предупредили о непогоде из-за снегопада на М-4 «Дон». Информация поступила от пресс-службы Автодора.

Согласно прогнозам метеорологов, зимние осадки будут наблюдаться на трассе на протяжении суток 18 февраля. Вдобавок трасса будет заметена снегом в Воронежской области и Краснодарском крае.

Донских водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта, а также снижать скорость.
Фото: Дондей
