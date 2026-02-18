В Ростовской области четверо пассажиров автобуса пострадали в ДТП

Фото: ДПЧС Ростовской области.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» четыре человека пострадали в ДТП. Авария произошла 18 февраля в районе хутора Новоивановка около 08:00.По предварительным данным, пассажирский автобус столкнулся с «Бензовозом» на 868-м километре автотрассы. Известно, что есть пострадавшие.- Из 17 пассажиров автобуса 4 человека спасатели передали сотрудникам Скорой медпомощи для госпитализации в Миллеровскую ЦГБ,- сообщили в ДПЧС по региону.На месте последствия ДТП ликвидируют спасатели. Жители также могут согреться в пункте обогрева.