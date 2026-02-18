В Ростове на Большой Садовой перестали работать светофоры утром 18 февраля
В Ростове на Большой Садовой перестали работать светофоры. Горожане обратили внимание на дорожную ситуацию утром 18 февраля.
Местные жители не смогли перейти проезжую часть в центре города по световому сигналу. Четыре столба потухли на пересечении улиц Большой Садовой и Соколова.
Из-за отключения светофоров движение транспорта затруднилось. Затор растянулся от проспекта Ворошиловского до музтеатра.
Движение авто регулируют сотрудники ГИБДД.