В Ростове на Большой Садовой перестали работать светофоры утром 18 февраля

В Ростове на Большой Садовой перестали работать светофоры. Горожане обратили внимание на дорожную ситуацию утром 18 февраля.

Местные жители не смогли перейти проезжую часть в центре города по световому сигналу. Четыре столба потухли на пересечении улиц Большой Садовой и Соколова.

Из-за отключения светофоров движение транспорта затруднилось. Затор растянулся от проспекта Ворошиловского до музтеатра.

Движение авто регулируют сотрудники ГИБДД.
Фото: Дондей
