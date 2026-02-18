Фото: Дондей

В Ростове жильцам расселенного подъезда на Ивановского приходят платежи за коммунальные услуги. Жителей экстренно эвакуировали 1 октября. Причиной стала трещина вдоль всей пятиэтажки в третьем подъезде. С тех пор некоторые проживают в маневренном фонде, некоторые отправились к родным и друзьям.После признания дома аварийным глава Октябрьского района Бебури Месхи провел встречу с жильцами. Там ростовчане подняли тему про коммунальные платежи, которые продолжают приходить, несмотря на расселение.Как отмечает редакция DonDay, платежи приходили за отопление, электроэнергию, а также, удивительно, за капитальный ремонт. Бебури Месхи пообещал решить вопрос с ресурсоснабжающими организациями.- На следующей неделе организуем встречу отдельно с жителями третьего подъезда и представителями ресурсоснабжающей организации, - добавил Месхи. - Каждый случай разберем отдельно.Вероятно, будет перерасчет платежей.Жители первого и второго подъездов будут платить за услуги по прежним тарифам.