Прокуратура нашла расхождения в документах по строительству бизнес‑центра на набережной в Ростове

Фото: Donday

Судебное разбирательство по строительству бизнес-центра на улице Береговой, 23 в Ростове-на-Дону вновь оказалось в центре внимания. По данным портала DonDay, на очередном заседании арбитражного суда Ростовской области прокуратура представила ходатайство о приобщении к делу своих возражений по результатам недавней экспертизы, вскрывшей ряд существенных расхождений.Как стало известно, надзорное ведомство выявило несоответствия между документами, представленными застройщиком ООО «Парус», данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и выводами экспертов. Эти расхождения могут поставить под сомнение законность строительства, которое ведется уже четыре года.Проблемы с проектом всплыли еще в 2024 году, когда власти отозвали ранее выданное разрешение на строительство. Прокуратура тогда указала на восемь серьезных нарушений, включая просчеты в области пожарной безопасности, недостаток парковочных мест, проблемы с доступностью для маломобильных граждан и строительство над теплотрассой.В сентябре прошлого года ООО «Парус» добилось в суде разрешения на проведение новой экспертизы, призванной подтвердить законность строительства. Однако процесс экспертизы затянулся: изначально планировалось завершить до 1 ноября 2025 года, но результаты получены только в конце января 2026 года. Застройщик ссылался на нехватку времени, болезни сотрудников, что вызвало недоумение у участников процесса и подозрения в затягивании дела.На заседании 17 февраля прокуратура заявила о наличии существенных разногласий в выводах экспертизы. В частности, отмечается разница в определении количества охранных зон: по документам — две, по заключению экспертов — одна.- В экспертизе слишком много несоответствий с действительностью, — подчеркнул представитель прокуратуры.Он указал на то, что в плане застройки указан один пожарный проезд, тогда как в заключении экспертов их два, причем соответствующих всем нормам. Также вызывает вопросы позиция застройщика и экспертов относительно расстояния от жилых домов до въезда/выезда с парковки. Если ранее ООО «Парус» в переписке с прокуратурой указывало расстояние чуть более 12 метров (при норме не менее 15), то эксперты определили его в 16 метров.Представитель ООО «Парус» на заседании отреагировал крайне эмоционально, заявив, что компания не была уведомлена о возражениях прокуратуры, и предположил, что ранее направленные в надзорное ведомство письма могли быть подделаны. Судья неоднократно делала замечания представителю застройщика, пытаясь урегулировать его выступление.Следующее заседание по делу назначено на 10 марта. Участникам процесса предоставлена возможность ознакомиться с возражениями прокуратуры.