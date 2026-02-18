МЧС поделилось кадрами последствий ДТП на трассе М-4 в Ростовской области с участием автобуса и бензовоза

Фото: МЧС по Ростовской области

Утром 18 февраля на трассе М-4 в районе села Новоивановка Миллеровского района произошло ДТП. Автобус, следовавший по маршруту "Москва - Стаханов" столкнулся с бензовозом, ехавшим впереди. В момент аварии в салоне транспорта находилось 17 пассажиров.Удар был настолько сильным, что передняя часть автобуса сильно деформировалась, металл вышел наружу, лобовое стекло разбилось, а бампер отлетел. Водитель выжил чудом, так как удар пришелся как раз на его часть автобуса.По предварительным данным, в результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Тем, у кого повреждения оказались незначительными, помощь оказали на месте.В настоящее время пострадавшие находятся в пункте обогрева.