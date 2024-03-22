В торговых центрах Ростова усилили охрану после теракта в «Крокус Сити»

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В ростовских торговых центрах усилили охрану после жуткого ЧП в «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом сообщил DonDay.ru. Еще больше сил привлечено в ТРЦ «Горизонт» и «МегаМаг». Аналогичная ситуация — в батайском ТЦ «Оранжерея».Страшная трагедия, переполошившая весь мир, случилась вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Вооруженные люди ворвались в концертный зал накануне выступления отечественной рок-группы. Они расстреляли несколько десятков зрителей.Затем произошел взрыв и начался пожар. Площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров. Спасатели вынесли из горящего здания более 30 раненых.