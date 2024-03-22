Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В торговых центрах Ростова усилили охрану после теракта в «Крокус Сити»

В торговых центрах Ростова усилили охрану после теракта в «Крокус Сити»
В ростовских торговых центрах усилили охрану после жуткого ЧП в «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом сообщил DonDay.ru. Еще больше сил привлечено в ТРЦ «Горизонт» и «МегаМаг». Аналогичная ситуация — в батайском ТЦ «Оранжерея».

Страшная трагедия, переполошившая весь мир, случилась вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Вооруженные люди ворвались в концертный зал накануне выступления отечественной рок-группы. Они расстреляли несколько десятков зрителей.

Затем произошел взрыв и начался пожар. Площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров. Спасатели вынесли из горящего здания более 30 раненых.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.