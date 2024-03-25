На улицах Ростова усилили вооруженную охрану после теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: DonDay.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Ростове усилена вооруженная охрана улиц. Кадрами поделился подписчик DonDay 25 марта.Как минимум два патруля в полной экипировке патрулировали район проспекта Буденновского и улицы Береговой. Кроме того, в донской столице усилили охрану торговых центров «Горизонт» и «МегаМаг».Страшная трагедия, унесшая жизни 137 человек, произошла в ночь на 22 марта в городе Красногорске в Подмосковье. Накануне выступления группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити" раздались выстрелы, прогремел взрыв, начался пожар. Большинство людей выбрались на улицу невредимыми. Около 170 человек получили ранения в результате теракта. Известно, что на связь перестали выходить пять человек из Ростовской области. Их имен нет ни в списках погибших, ни пострадавших.