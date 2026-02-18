Новости
Водителей призывают быть осторожнее на дорогах в дождь

Водителей призывают быть осторожнее на дорогах в дождь. Об этом предупредила Госавтоинспекция Ростовской области. Синоптики обещают сильный ливень по всей Ростовской области. Видимость резко упадёт, лужи и грязь сделают трассы скользкими. Движение замедлится, а количество аварий вырастет — уже поступают сигналы о заносах и ДТП.

Снижайте скорость до безопасной (не выше 80 км/ч в городе), держите дистанцию минимум 50 метров от впереди идущей машины и боковой интервал.

Не совершайте резких поворотов, торможений и манёвров в такую погоду. Подстраивайте скорость под дождь, трафик и покрытие. Перед выездом осматривайте шины на износ, дворники и фары — они критически важны в тумане и сумерках.

Избегайте отвлечений на телефон и пристально следите за разметкой и знаками.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
