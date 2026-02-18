Частный дом сгорел практически дотла из-за неисправной морозилки в Ростовской области
Крупный пожар из-за неисправной морозилки потушили в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Днем 17 февраля в Донецке на улице Береговой произошло серьезное возгорание частного дома. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность морозильной камеры.
Как сообщили ведомстве, 82-летняя хозяйка дома услышала хлопок и треск на кухне. Прибыв на место, она обнаружила, что горит морозильная камера.
Предварительной причиной пожара стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования морозильной камеры.
К прибытию пожарных расчетов огонь распространился на 35 квадратных метров. Силами восьми специалистов на двух единицах спецтехники возгорание быстро потушили.