Частный дом сгорел практически дотла из-за неисправной морозилки в Ростовской области

Крупный пожар из-за неисправной морозилки потушили в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Днем 17 февраля в Донецке на улице Береговой произошло серьезное возгорание частного дома. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность морозильной камеры.

Как сообщили ведомстве, 82-летняя хозяйка дома услышала хлопок и треск на кухне. Прибыв на место, она обнаружила, что горит морозильная камера.

Предварительной причиной пожара стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования морозильной камеры.

К прибытию пожарных расчетов огонь распространился на 35 квадратных метров. Силами восьми специалистов на двух единицах спецтехники возгорание быстро потушили.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
