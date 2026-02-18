Частный дом сгорел практически дотла из-за неисправной морозилки в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Крупный пожар из-за неисправной морозилки потушили в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Днем 17 февраля в Донецке на улице Береговой произошло серьезное возгорание частного дома. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность морозильной камеры.Как сообщили ведомстве, 82-летняя хозяйка дома услышала хлопок и треск на кухне. Прибыв на место, она обнаружила, что горит морозильная камера.Предварительной причиной пожара стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования морозильной камеры.К прибытию пожарных расчетов огонь распространился на 35 квадратных метров. Силами восьми специалистов на двух единицах спецтехники возгорание быстро потушили.