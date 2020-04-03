В Ростове возбудили дело в отношении инспектора СИЗО, из которого сбежал арестант

В Ростове-на-Дону уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении младшего инспектора СИЗО-5, из которого сбежал подозреваемый в краже мужчина. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Полиция в Батайске 4 апреля задержала 28-летнего парня. Оказалось, что молодого человека подозревают в краже, и он должен находиться в следственном изоляторе. Вместо дончанина в камере СИЗО содержался его бывший водитель.По информации источника DonDay.ru, злоумышленника задержали в декабре прошлого года по подозрению в хищении денег с банковских терминалов. Спустя пару недель после заключения под стражу арестант позвонил своему бывшему водителю и за два миллиона вознаграждения предложил поменяться местами.Когда знакомый согласился, мужчины придумали хитрую схему с мужским париком, подменой фото и липовым ордером. Им удалось провести сотрудников следственного изолятора дважды. В итоге подозреваемый оказался на свободе, а выручивший его парень ждал обещанных денег после освобождения.Младшего инспектора СИЗО, который не уследил за заключенным, обвиняют по статье «Халатность». Ему грозит одно из нескольких наказаний: штраф в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, год исправительных работ или до трех месяцев ареста.– Обстоятельства совершенного преступления устанавливают. В ходе следствия также будут установлены иные лица из числа сотрудников СИЗО, допустившие халатное отношение к службе, – сообщили в ведомстве.