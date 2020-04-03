В СИЗО Ростова вместо сбежавшего подозреваемого в камере два месяца находился другой человек
В СИЗО-5 Ростова-на-Дону вместо сбежавшего подозреваемого в камере два месяца находился другой человек. Об этом сообщает DonDay.ru.
Издание сообщает, что 4 апреля в Батайске полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в краже. Устанавливая личность мужчины, правоохранители выяснили, что он должен находиться в СИЗО-5 в Ростове. Выяснилось, что вместо него в камере в это время сидит другой человек.
В ходе проверки стало известно, что еще в начале февраля задержанный был в СИЗО. 4 февраля к нему пришел 27-летний парень, который якобы оказывал юридические услуги. Чтобы попасть в режимное учреждение, он предъявил поддельное удостоверение адвоката. Молодой человек подготовился к организации побега – он надел парик и очки.
Встретившись с подозреваемым, посетитель передал ему очки и парик и поменялся с ним одеждой. После этого он остался в СИЗО, а подозреваемый беспрепятственно покинул следственный изолятор.
По данным DonDay.ru, в настоящее время в отношении мужчин возбудили уголовное дело.
– Сотрудниками СИЗО-5 при проведении сверки лиц, содержащихся в учреждении под стражей, выявлено, что в камере, где должен содержаться один из обвиняемых по статье 158 УК РФ, вместо него находится другое лицо. Оба гражданина задержаны, в их отношении проводят следственные действия, – прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.