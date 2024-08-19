В Ростове ветки сухого дерева обвалились на тротуар

Фото: СоцСети

В Ростове снова ветки сухого дерева падают на пешеходные дорожки. Об этом 19 августа сообщил очевидец в соцсетях.По словам горожан, дерево на пересечении улицы Красноармейской и переулка Островского давно пора было обрезать. Однако коммунальные службы по неведомым причинам этого не сделали. Что привело к обрушению кроны дерева на тротуар. К счастью, из прохожих никто не пострадал.- Посещать этот сквер не советуем (ночью, кстати, там ещё и света нет), - пишет автор снимка.Напомним, что буквально сутки назад в городе обломился ствол 15-метрового дерева. Его ветки повисли на кронах другого дерева. Местные тут же вызвали спецслужбы, но никто не приехал. Тогда люди самостоятельно оградили опасное место.