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В Ростове ветки сухого дерева обвалились на тротуар

В Ростове ветки сухого дерева обвалились на тротуар
В Ростове снова ветки сухого дерева падают на пешеходные дорожки. Об этом 19 августа сообщил очевидец в соцсетях.

По словам горожан, дерево на пересечении улицы Красноармейской и переулка Островского давно пора было обрезать. Однако коммунальные службы по неведомым причинам этого не сделали. Что привело к обрушению кроны дерева на тротуар. К счастью, из прохожих никто не пострадал.

- Посещать этот сквер не советуем (ночью, кстати, там ещё и света нет), - пишет автор снимка.

Напомним, что буквально сутки назад в городе обломился ствол 15-метрового дерева. Его ветки повисли на кронах другого дерева. Местные тут же вызвали спецслужбы, но никто не приехал. Тогда люди самостоятельно оградили опасное место.
Фото: СоцСети
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