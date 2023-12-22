В Ростове сломанные ветки дерева на Казахской повисли над тротуаром

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В Ростове на Казахской опасные ветки повисли над тротуаром. Снимки с места 22 декабря опубликовали горожане в соцсетях.По словам местных жителей, аварийное дерево стоит на улице Казахской, рядом с домом № 7. На снимках видно, что некоторые ветки уже обломились, а само дерево наклонилось и свисает над тротуаром.- Неужели нельзя убрать? Людям ходить неудобно. А скоро опять ветер усилится, - добавили ростовчане.Ситуацию осложняет неблагоприятная погода. Накануне в Ростове ветер усилился до 18 метров в секунду. В следующий раз на опасном участке могут пострадать пешеходы.Во избежание ЧП необходимо обратиться в соответствующие службы.