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В Ростове в зеркальную дату 26.06.2026 поженятся 200 пар

В Ростове в зеркальную дату 26.06.2026 поженятся 200 пар
В Ростове в зеркальную дату 26.06.2026 поженятся 200 пар. Всего в области в эту дату распишутся почти 600 пар. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на региональное управление ЗАГС.

В городах области зарегистрируют 146 браков, в районах — 245. Заметим, что 6 июня 2026 года в регионе подали заявление на регистрацию брака 695 пар.

Психологи объясняют это явление тем, что люди подсознательно воспринимают симметричные и повторяющиеся числа как более гармоничные. Однако многие верят в магию чисел, считается, что обменяться кольцами в красивую дату сулит счастье и благополучие в браке.
Фото: Кировский районный ЗАГС
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