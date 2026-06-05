Фото: Кировский районный ЗАГС

В Ростове в зеркальную дату 26.06.2026 поженятся 200 пар. Всего в области в эту дату распишутся почти 600 пар. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на региональное управление ЗАГС.В городах области зарегистрируют 146 браков, в районах — 245. Заметим, что 6 июня 2026 года в регионе подали заявление на регистрацию брака 695 пар.Психологи объясняют это явление тем, что люди подсознательно воспринимают симметричные и повторяющиеся числа как более гармоничные. Однако многие верят в магию чисел, считается, что обменяться кольцами в красивую дату сулит счастье и благополучие в браке.