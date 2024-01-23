В Ростове в зеркальную дату 24.01.2024 поженятся 33 пары

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В Ростове-на-Дону в зеркальную дату 24.01.2024 поженятся 33 пары. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.Всего в донском регионе в эту дату поженятся 112 пар. Брак в Таганроге заключат 14 пар, а в Шахтах - 10.Остальные 55 пар поженятся в других городах и сельских поселениях региона.Многие новобрачные верят в таинственный смысл зеркальных дат и порой решают заключить брак именно в такие дни.По мнению астрологов, 24 января 2024 года – это благоприятный период для того, чтобы расписаться. Это романтический и незабываемый выбор для молодоженов, который оставит в памяти яркие впечатления на всю жизнь.Отметим, что в 2023 году всего поженились 27 тысяч пар. Также за последние девять месяцев число разводов уменьшилось на 1,8% по сравнению с таким же периодом 2022 года.