В Ростовской области в красивую дату 06.06.2026 состоится массовое бракосочетание

Фото: соцсети

В Ростовской области 6 июня 2026 года состоится массовое бракосочетание: 695 пар выберут эту красивую дату для своего праздника. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на региональное Управление ЗАГС.Наибольшее количество молодожёнов — 290 пар — планируют создать семью именно в этот день в Ростове-на-Дону. В Батайске обручатся 37 пар, в Новочеркасске — 23, в Шахтах — 22 пары, а в Донецке — 21 пара. В Азове и Таганроге сыграют свадьбу по 20 пар. Ещё 19 пар поженятся в Аксайском, Зерноградском и Цимлянском районах региона.