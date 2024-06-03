В Ростовской области 75 пар поженятся в красивую дату 06.06.24

Фото: Ростов ру.

В красивую дату 06.06.2024 в Ростовской области брак заключат 75 пар. Об этом Rostov.ru сообщили в управлении ЗАГСа Ростовской области.По традиции, больше всего брачующихся зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 31 пара, в других городах области — 5, а в районах области — 19.В Неклиновском и Октябрьском районах — по 4 пары, в Аксайском и Белокалитвинском — по 3, — дополнили в Управлении ЗАГС.Многие молодые люди предпочитают значимые даты для свадьбы в надежде на счастливую жизнь и успех. Люди верят, что женитьба в красивую или зеркальную дату поможет обрести семейное счастье.