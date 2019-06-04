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В Ростове в суд передано уголовное дело матери, бросившей в пожаре ребёнка

В Ростове в суд передано уголовное дело матери, бросившей в пожаре ребёнка
В Ворошиловском районе Ростова в суд передано уголовное дело в отношении матери, бросившей в пожаре своего сына.

Женщина обвиняется по статьям «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 12 апреля в квартире на улице Башкирской произошёл пожар. Как позже установили специалисты, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Заметив огонь, ростовчанка выбежала из квартиры, оставив в ней 5-летнего ребёнка. В момент ЧП женщина была пьяна.

Когда пожарные прибыли на место, мальчик уже был мёртв. Причиной смерти стало отравление угарным газом.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.


В Ростове в суд передано уголовное дело матери, бросившей в пожаре ребёнка

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