В Ростове мать, по вине которой ребёнок погиб при пожаре, получила год колонии-поселения



Год колонии-поселения получила жительница Ростова, по вине которой ребёнок погиб в результате пожара. Об этом сообщается на сайте Ворошиловского районного суда города. Женщину признали виновной сразу по двум статьям: «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности».



Как сообщалось ранее, случай произошёл 12 апреля. Судом установлено, что Екатерина К. была в состоянии алкогольного опьянения. Из-за непотушенной сигареты в её квартире начался пожар. Увидев огонь, 31-летняя женщина выбежала из квартиры, оставив в ней своего 5-летнего сына. В силу возраста кроха не смог самостоятельно выбраться из дома.



На место происшествия прибыли пожарные, которые вынесли мальчика из задымлённой комнаты. К несчастью, он умер в машине скорой помощи от острого отравления угарным газом. В отношении его непутёвой матери было возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности». Суд признал её виновной и назначил наказание в виде одного года колонии-поселения.