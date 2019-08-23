Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове мать, по вине которой ребёнок погиб при пожаре, получила год колонии-поселения

В Ростове мать, по вине которой ребёнок погиб при пожаре, получила год колонии-поселения
Год колонии-поселения получила жительница Ростова, по вине которой ребёнок погиб в результате пожара. Об этом сообщается на сайте Ворошиловского районного суда города. Женщину признали виновной сразу по двум статьям: «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщалось ранее, случай произошёл 12 апреля. Судом установлено, что Екатерина К. была в состоянии алкогольного опьянения. Из-за непотушенной сигареты в её квартире начался пожар. Увидев огонь, 31-летняя женщина выбежала из квартиры, оставив в ней своего 5-летнего сына. В силу возраста кроха не смог самостоятельно выбраться из дома.

На место происшествия прибыли пожарные, которые вынесли мальчика из задымлённой комнаты. К несчастью, он умер в машине скорой помощи от острого отравления угарным газом. В отношении его непутёвой матери было возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности». Суд признал её виновной и назначил наказание в виде одного года колонии-поселения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.