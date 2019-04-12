В отношении ростовчанки, бросившей сына в пожаре, возбудили уголовное дело



В отношении жительницы Ростова-на-Дону, оставившей сына в горящей квартире, возбудили уголовное дело. В результате пожара четырёхлетний ребёнок скончался.



Трагедия произошла 12 апреля на улице Башкирской. Возгорание началось на девятом этаже дома № 14. По данным следствия, из-за неосторожного обращения с огнём в одной из комнат загорелись личные вещи. В этот момент в помещении находились 52-летняя хозяйка квартиры, её 31-летняя дочь и 4-летний внук.



Как только вспыхнул огонь, мать ребёнка выбежала из квартиры, бросив там сына. Когда на место ЧП прибыли пожарные, они вынесли малыша из дома. Несмотря на все старания, кроху спасти не удалось. Он погиб, отравившись продуктами горения. Его бабушку медики госпитализировали.



- Следователи установили, что в момент произошедшего 31-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.



В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

