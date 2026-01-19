- Отопление у нас есть. Дело в том, что за выходные холодный ветер выдул из помещений тепло. А многие дети у нас ходят в одежде с коротким рукавом. Естественно, они замерзают. Пока классы не прогреются, занятия будут проходить в сокращенном формате, - объяснили представители учебного заведения.

Фото: Нейросеть

В Ростове в школах на Западном начали сокращать занятия из-за морозов. Например, в «Лицее №103» продолжительность уроков уменьшили уже 19 января, а в «Лицее №58» академический час урежут до 30 минут 20 января.Морозы задержатся в регионе на неделю, поэтому важно утепляться. В этот период школьникам рекомендуется использовать утепленную одежду. Под учебную форму можно одеть нижнее белье или термобелье. А вместо блузки с короткими рукавами хорошо подойдет водолазка.