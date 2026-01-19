В Ростове в школах на Западном начали сокращать занятия из-за морозов
В Ростове в школах на Западном начали сокращать занятия из-за морозов. Например, в «Лицее №103» продолжительность уроков уменьшили уже 19 января, а в «Лицее №58» академический час урежут до 30 минут 20 января.
Морозы задержатся в регионе на неделю, поэтому важно утепляться. В этот период школьникам рекомендуется использовать утепленную одежду. Под учебную форму можно одеть нижнее белье или термобелье. А вместо блузки с короткими рукавами хорошо подойдет водолазка.