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В Ростовской области изменится режим работы школ из-за выборов

В Ростовской области изменится режим работы школ из-за выборов
В Ростовской области в школах изменится расписание уроков из-за выборов. Информацию об этом сообщили в региональном Министерстве образования.

В учебных заведениях с избирательными участками 15 и 16 марта уроки пройдут в сокращенном режиме или в формате самоподготовки. Некоторые школы перенесут занятия на субботу 23 марта.

Если в образовательном учреждении выделено помещение с отдельным входом, то уроки будут проведены в штатном режиме.

Также школы с 6-дневной рабочей неделей проведут занятия в формате самоподготовки либо проведут внеурочные мероприятия.

Учебные заведения без избирательного участка, будут работать штатно.
Фото: Ростов ру
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