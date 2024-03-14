В Ростовской области изменится режим работы школ из-за выборов

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В Ростовской области в школах изменится расписание уроков из-за выборов. Информацию об этом сообщили в региональном Министерстве образования.В учебных заведениях с избирательными участками 15 и 16 марта уроки пройдут в сокращенном режиме или в формате самоподготовки. Некоторые школы перенесут занятия на субботу 23 марта.Если в образовательном учреждении выделено помещение с отдельным входом, то уроки будут проведены в штатном режиме.Также школы с 6-дневной рабочей неделей проведут занятия в формате самоподготовки либо проведут внеурочные мероприятия.Учебные заведения без избирательного участка, будут работать штатно.