В Ростовской области изменится режим работы школ из-за выборов
В Ростовской области в школах изменится расписание уроков из-за выборов. Информацию об этом сообщили в региональном Министерстве образования.
В учебных заведениях с избирательными участками 15 и 16 марта уроки пройдут в сокращенном режиме или в формате самоподготовки. Некоторые школы перенесут занятия на субботу 23 марта.
Если в образовательном учреждении выделено помещение с отдельным входом, то уроки будут проведены в штатном режиме.
Также школы с 6-дневной рабочей неделей проведут занятия в формате самоподготовки либо проведут внеурочные мероприятия.
Учебные заведения без избирательного участка, будут работать штатно.