Как будут работать школы Ростова в дни выборов 17-19 сентября

Учебные заведения донской столицы скорректируют работу из-за трехдневных выборов в Госдуму. О графике работы школ и лицеев с 17 по 19 сентября рассказали в администрации города.Школы, в которых не будут проходить выборы, будут работать в штатном режиме. Занятия там отменять не будут. В учебных заведениях, где работа избирательных комиссий не будет мешать образовательному процессу детей, уроки также не отменят. Кроме того, школьники даже встречаться не будут с избирателями - в выборные дни для них будут открыты отдельные входы.В тех школах, где будут находиться несколько участков для выборов, школьникам постараются организовать занятия на свежем воздухе, а также на базе спортивных комплексов, в музеях, театрах. Также возможен перенос учебных занятий на субботу следующей недели.Несмотря на общую информацию, каждое учебное заведение вправе организовать работу по своему усмотрению. В частности, расписание занятий должны опубликовать на сайте школы.