В Ростове не смотря на морозы уроки в школах проходят в штатном режиме

В Ростове, несмотря на морозы, уроки в школах проходят в штатном режиме. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на городскую администрацию.

Отметим, что сейчас температура в донской столице достигла -12 градусов. Ближе к вечеру будет холоднее. Несмотря на такие непривычные погодные условия для ростовчан, занятия в учебных учреждениях проходят в обычном режиме. Также сокращений уроков не планируется.

Детские сады работают в штатном режиме.

По СанПиНу, в большинстве случаев устанавливают ориентиры по температуре воздуха и ветру для разных возрастных групп. Но окончательное решение об отмене занятий из-за морозов принимает местный департамент образования.
Фото: Дондей
